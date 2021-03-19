Son dakika: Türkiye'de yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 22.5 arttı!





YAŞLI ORANI EN YÜKSEK İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020'de yüzde 19.8 ile Sinop olarak belirlendi. Bu ili yüzde 18.6 ile Kastamonu, yüzde 17.1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3.6 ile Hakkâri, yüzde 4 ile Şanlıurfa takip etti.