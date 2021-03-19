Son dakika: Yunan zulmünden kurtulan göçmenler dehşet anlarını anlattı: Bilmediğimiz bir adadan denize attılar

Muhammed, "Ellerimize kelepçe taktılar. Hastaneye geldiğimde hala elimde kelepçe vardı. 2 kelepçe taktılar. Bir tanesini ben çıkardım diğeri hastanede çıkarıldı. Hayatını kaybedenler kelepçe yüzünden yüzemediler. Üzerimizdeki tüm eşyaları alıp bizi dövdüler. Yemek de vermediler. Kalanlara ne oldu, onu biz de bilmiyoruz." dedi.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerine hayatlarını borçlu olduklarını ifade eden Muhammed, "Yunanistan bize hayvan gibi davranıyor. Bir daha gitmem oraya. Çocuğum ve eşimi de getirmeye çalışacağım." diye konuştu.