SON DAKİKA: Yunanistan'dan 'kelepçeli' vahşet! Bakan Soylu: 02.55'te göçmenleri ölüme attılar...

Ege Denizi dün gece yeni bir vahşetin sahnesi oldu. Yunanistan, yasa dışı geçiş yapmak isteyen göçmenleri yakalayarak darp etti. Daha sonra ise göçmenler elleri kelepçelenerek denize atıldı. 7 göçmenden 2'si kurtarıldı, 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 göçmen ise aranıyor.

BAKAN SOYLU: ÖLÜME ATTILAR

İçişleri Bakanı Süşeyman Soylu, konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Soylu, görüntüleri paylaştığı tweet'inde, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş paylaşım... Yunanistan'dan kelepçeli vahşet | Video

SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ege'deki insanlık dışı olaya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da açıklama geldi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55' de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden 1'inin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanına intikal ettirilerek 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır.

Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır.