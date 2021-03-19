Taşıt yolunca seyyar satıcı denetimi! 125 kişiye ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri İstanbul genelince bu yıl içerisinde ana yollarda ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde, seyyar satıcılık ya da dilencilik yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahıslara yönelik denetimler yaptı.

Bu denetimlerde 125 kişiye ceza yazıldı.

Ana arterlerdeki taşıt yolu üzerinde seyyar satıcılık ve dilencilik yapan şahıslar üzerine yapılan denetimlerde; 44 kişiye KTK 68/1a maddesine istinaden, yayaların taşıt yolu üzerinde yürümeleri durumundan 144 lira ceza yazıldı. Ayrıca 81 kişiye de Yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları ve buraları saygısızca kullanmaları maddesinden 144'er lira olmak üzere toplamda 18 bin lira cezai işle uygulandı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri artıracağı bildirildi.