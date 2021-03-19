TBMM Başkanı Şentop: Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz

"TEKİRDAĞ'A HİZMET NOKTASINDA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Tekirdağ'ın 4 ulaşım ağının kullanabilmesi ve sanayi kenti olması nedeniyle Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Şentop, "Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim Tekirdağ'ımız Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Sadece güzelliği ile değil, coğrafi konumu itibarı ile imkanlar bakımından önemli. Hem kara yolunun hem demir yolunun hem hava yolunun hem deniz yolunun. Dördünün birden ortak olarak kullanılabildiği bir şehir Tekirdağ'ımız. Bunun ötesinde bir sanayi şehri olması hasabiyle de Türkiye'mizin ekonomisine büyük katkı sağlayan üretimi sebebiyle ve bu üretimin ortaya çıkarmış olduğu vergi sebebiyle bütçemize de çok büyük katkı sağlayan bir şehrimiz. Biz Tekirdağ'ın bir evladı olarak Tekirdağ'a hizmeti öncelik olarak görüyorum. Bu benim şuan ki içerisinde bulunduğum, taşıdığım sıfat buna engel değil. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım ama Tekirdağ'a bir ayrıcalık yapmıyorum sadece bugüne kadar Tekirdağ'ın eksik kalan bazı hizmetlerinin tamamlanması, Türkiye'deki diğer şehirlerimizin illerimizin almış olduğu hizmet nispetinde, Tekirdağ'ın ekonomimize katkısı nispetinde hizmetleri alabilmesi için gayret gösteriyoruz. Yoksa ilave Tekirdağ'ın hakkı olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Hakkı olanı talep ediyoruz sadece. Bu konuda da bütün milletvekili arkadaşlarımızla, bütün belediye başkanlarımızla siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız" şeklinde konuştu.

"PAZARYERİNİN TAMAMI BELEDİYENİN İMKANLARIYLA YAPILDI"

Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri Açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de pazaryerinin tamamının belediye imkanlarıyla yapıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Şu gördüğünüz kapalı alan 1,5 milyon liraya mal oldu. Yalnız üstüne basarak söylemem gereken bir şey var. Bunun haricindeki her şeyi Süleymanpaşa'nın birbirinden çalışkan kıymetli belediye personeli tarafından yapıldı. Maliyetinin düşük olmasının sebebi işin tamamını ihale etmememiz. Belediyede çalışan arkadaşlarımız tarafından yapılacak kısmının kendimiz yapmasından kaynaklı bugün ki yaklaşık bu pazarın aynısını yapmaya kalksak, tamamını ihale etmiş olsak 4,5 milyon lira maliyetinde olacaktı. Herkes diyor Cüneyt Parayı nereden alıyor? 'Cüneyt aslında parayı bulmuyor, parayı tutumlu kullanıyor' diyelim biz buna" dedi.