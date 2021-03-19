Son dakika... Bitlis İl Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan çalışmalar sonucunda, Bitlis merkeze bağlı Esenburun Köyü kırsalında terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Son dakika: Bitlis'te PKK'lıların gömdüğü patlayıcı bulundu!

Alınan bilgi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandoların katılımıyla "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21" operasyonu yapıldı. Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla yapılan operasyonlarda, Esenburun Köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette plastik bidon içerisinde ateşleme anahtarlı 10 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Ele geçirilen patlayıcı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yerinde imha edildi.