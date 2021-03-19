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Giriş Tarihi: 20.3.2021 02:00 Son Güncelleme: 20.3.2021 02:41

SON DAKİKA HABERİ: , 'nden ayrıldı

AA
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile , 'nden ayrıldı.

Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."



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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
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