Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru test edildi! Dikkat çeken ayrıntı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeleri, TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin Eskişehir tesislerini ziyaret etti. Başkan Demir ve beraberindekiler, TEI'nin güncel projeleri hakkındaki değerlendirmelerinin ardından, motor test bremzelerini (test atölyeleri) ziyaret ederek, motor testlerini yerinde gözlemledi.