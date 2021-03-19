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Giriş Tarihi: 19.3.2021 18:06 Son Güncelleme: 19.3.2021 18:14

Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru test edildi! Dikkat çeken ayrıntı

DHA
Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru test edildi! Dikkat çeken ayrıntı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. , yerli ve milli helikopter ile uçak motorları üreten Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) Eskişehir tesislerini gezip, gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testini izledi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, daha sonra TUSAŞ'a teslim edilecek seri imalat TEI-PD170 motorlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeleri, TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin Eskişehir tesislerini ziyaret etti. Başkan Demir ve beraberindekiler, TEI'nin güncel projeleri hakkındaki değerlendirmelerinin ardından, motor test bremzelerini (test atölyeleri) ziyaret ederek, motor testlerini yerinde gözlemledi.

TÜRKİYE'NİN ORTA MENZİLLİ İLK GEMİSAVAR FÜZE MOTORU TEST EDİLDİ

Gökbey'e güç verecek TEI-TS1400 motoru ile Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300'ün testine katıldı. TEI'nin pistonlu motorlar alanındaki çalışmalarını 'Pistonlu Motorlar Test Sahası'nda inceleyen Demir, TEI-PD180ST motorunun ön prototip testine de katıldı.

TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

TEI-PD170 motorunun tek turboya sahip, daha hafif bir varyasyonu olan TEI-PD180ST motorunun dinamometre test düzeneğindeki yer testi başarıyla gerçekleşti. Başkan Demir ve beraberindekiler, testin başarıyla tamamlanmasını alkışlayarak kutladı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, daha sonra TUSAŞ'a teslim edilecek seri imalat TEI-PD170 motorlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru test edildi! Dikkat çeken ayrıntı
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