Türkler'in yoğun yaşadığı bölgede eylem yapacaklardı!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Ataşehir'de bulunan Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde patlama meydana gelmiş, patlamanın şiddetiyle çevreye saçılan konteynerin parçaları park halindeki bir otomobilde hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yaşanan patlama üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma başlatılmıştı.

HÜCRE EVİNDE BOMBA MALZEMELERİYLE YAKALANDILAR



Emniyet güçleri tarafından patlama saati itibariyle bölgede HTS araması yaparak 15 kişinin sinyali tespit edildi. Sinyal üzerinden takip yapan emniyet güçleri, PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen şüphelileri hücre evinde gözaltına aldı. Esenyurt'ta bir ikamette gözaltına alınan şüphelilerin patlamayla ilgili hazırlık yaptığı envanterler ele geçirildi. Örgüt üyelerinin patlamayla ilgili yaptığı el yapımı patlayıcılar, telefonlarında ele geçirilen bomba yapım videoları ve patlamaya hazır halde bulunan fünye şeklinde bombalar ele geçirildi.

15 TERÖRİST TESPİT EDİLDİ



İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden bombalı eylemi gerçekleştiren 7 kişi PKK terör örgütü mensubunun talimatla korsan taksiyle gittikleri olay yerinde patlama yaptıkları tespit edildi. Şüpheli 7 kişiye yardım ve yataklık ederek polisten saklayan 8 kişi daha ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



15 şüpheli terör örgütü PKK ile irtibatını reddederek olayı inkar etse de ifadeleri ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik terör örgütü PKK ile irtibatının halen devam ettiğini belirlediği 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Kararda şüphelilerin eylemi gerçekleştirmek üzere yaptığı hazırlıkları, dijital materyallerde ele geçirilen örgütsel bayrak ve video içerikleriyle birlikte eylemde kullanılan teçhizatı delil olarak gösterdi.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI BÖLGEDE BOMBA PATLATIN



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.H., Türkiye'ye yaklaşık 3 ay önce kaçak yollarla Suriye'den örgütün talimatıyla geldiğini anlattı. Şüpheli ifadesinin devamında, "Suriye'de Ebu G., isimli şahıs ve birlikte eylem yaptığım Ali H., ile 4 gün eğitim aldık. Bomba parçalarının Suriye'den çanta içerisinde eylem yapılacağı güne kadar taşıdım. Ali H., isimli eylemi yaptığım kişinin üzerinde sadece düzenekli telefon vardı. Ebu G., Signal isimli uygulamadan bana video gönderdi. Ben bu video doğrultusunda bomba parçalarını birleştirdim. Ebu G., Türkelerin yoğun olduğu yerde bombayı patlatmamızı istedi." diye konuştu.

İSTANBUL'DAN ÇORUM'A UZANAN ÖRGÜT BAĞLANTISI



Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör eyleminde bağlantısı bulunan kişilerin tespit edilmesi için titizlikle hareket eden emniyet güçleri öncelikle patlamanın bulunduğu alanda eylemi gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit edip ardından bir taksi şoförüne ulaştı. Örgütle bağlantısı olduğu belirlenen taksi şoförünün Çorum'dan gelerek terör örgütünün kırsalda bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatta bulunduğu ve taşımacılık yaptığı tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyetin kısa sürede terör eylemini detaylarıyla ortaya çıkarması sonucu şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Devletin Birligini ve Ülke Bütünlüğü Bozma', 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.



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