Usta tarihçi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Genç Fatih’te toprağa verildi

İktisat tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan 87 yaşındaki Dr. Mehmet Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Genç'in naaşı, Fatih Camii'nde yapılan cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verildi.





Yaklaşık bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören usta tarihçi Dr. Mehmet Genç, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.







Genç için bugün cuma namazının akabinde Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Genç'in naaşı, cenaze töreninin hemen ardından Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verildi.





Osmanlı ekonomisi üzerine yayınladığı birçok makalesi başta İngilizce, Fransızca, Arapça ve Yunanca olmak üzere birçok dile çevirisi yapılan usta tarihçi, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü