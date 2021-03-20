15 Temmuz anmasının teması ‘Türkiye Geçilmez’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki temasını açıkladı. Altun, şu bilgileri verdi: "Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır. Aziz milletimizin birliğinin, Türkiye'mizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik."