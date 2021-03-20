Arabulucu 9 ayda çözdü

Adalet Bakanlığı'nın, hukuk uyuşmazlıklarının, tarafların iradesiyle daha hızlı ve sade bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlaması amacıyla hayata geçirdiği arabuluculuk uygulaması, yıllarca sürecek davaları çok kısa sürelerde sonuçlandırıyor.İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanan arabuluculuk, mahkemelerin iş yükünü de büyük oranda azaltıyor.Arabuluculuk uygulaması sayesinde bugüne kadar 1 milyon 263 bin 526 dosya, mahkemeye gitmeden sonuçlandı.22 yıl önce başlayan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar giden miras uyuşmazlığı da, arabuluculuk yoluyla 9 ayda çözüme kavuşturuldu. Bir aile fertlerinin miras paylaşımı için açtığı dava, süreç içinde 10 ayrı davaya dönüştü. Birçok mahkemede görülen uyuşmazlıklar, son olarak AİHM'e kadar gitti, ancak yine sonuç alınamadı. Taraflar arabulucuya yönlendirildi. Yapılan görüşmelerde, mahkeme sürecinde bir araya gelmeyen taraflar, arabulucu aracılığıyla görüşüp anlaşmaya vardı. Böylelikle paylaşılması oldukça güç olan 30'a yakın gayrimenkulün sahibi belirlenirken, 22 yıldır devam eden 10 dava sonuçlandı.Yargı reformu kapsamında atılan adımlarla daha da işlevsel hale getirilen ve kapsamı genişletilen arabuluculuk sayesinde toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor.