AYM’den HDP hamlesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame sonrasında Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) dava süreci başladı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, iddianamenin incelenmesi için raportör görevlendirdi. 15 gün içinde ilk inceleme sonrası iddianamenin kabul edilip edilmediği netlik kazanacak.HDP'nin kapatılması, 685 kişiye siyasi yasak ve partinin hazine yardımlarının kesilmesi istemleriyle hazırlanan 609 sayfalık iddianame AYM'ye gönderilmişti. Arslan tarafından iddianamenin incelenmesi için raportör görevlendirildi. İddianamenin ilk inceleme yapılması için görevlendirilen raportör hazırladığı raporu AYM heyetine sunacak. Davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak heyet, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre iddianamenin mahkemeye gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek. Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin, yüksek mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını yapmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek.Daha sonra AYM'ce belirlenecek tarihlerde Şahin ile HDP parti genel başkanlığı ya da tayin edecekleri vekil sözlü savunma yapacak. Sürecin ardından davaya ilişkin belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Arslan toplantı için gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'ya göre, partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Kapatma davasıyla ilgili karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.