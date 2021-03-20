Bakan Varank'tan flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Profil resimlerine konulan halkalarla...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendirdi.

Varank, "Profil resimlerine konulan halkalarla, ideolojik ve sapkın yaklaşımlarla bu sorun çözülemez. İşlerliği olmayan sözleşmeler yerine çok daha sert, bağlayıcı ve uygulanabilir önlemlerle bu sorunun üstesinden geleceğiz" dedi.