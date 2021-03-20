Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakkallar ve marketler saat kaçta kapanıyor? 20 Mart Cumartesi BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler bugün saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 20.3.2021 17:42 Son Güncelleme: 20.3.2021 17:42

Bakkallar ve marketler saat kaçta kapanıyor? 20 Mart Cumartesi BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler bugün saat kaça kadar açık?

Bakkallar ve marketler saat kaçta kapanıyor? 20 Mart Cumartesi BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler bugün saat kaça kadar açık?

Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Kasapların, manavların ve marketleri çalışma saatleri İçişleri Bakanlığın genelgesi ile yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayanlar ise A101, ŞOK, Migros, BİM ve diğer marketlerin açılış kapanış saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, İstanbul'da marketler bugün açık mı, akşam saat kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri genelgesi ile marketler bugün kaça kadar açık konusu da netlik kazandı. İşte, 20 Mart Cumartesi BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin açılış kapanış çalışma saatleri

Hafta sonu market çalışma saatleri, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Normalleşme kapsamında, cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırıldı. Gündüz saatlerini dışarıda geçirenler, akşama doğru marketler kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık konusu, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yanıt buldu.

İSTANBUL'DA MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇTA KAPANIYOR VE AKŞAM KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, manavların, bakkalların, kasapların, berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının, berberlerin ve marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi bildirildi. Buna göre, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde 20 Mart Cumartesi bugün market çalışma saatleri şu şekilde oldu;

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakkallar ve marketler saat kaçta kapanıyor? 20 Mart Cumartesi BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler bugün saat kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA