Bakkallar ve marketler saat kaçta kapanıyor? 20 Mart Cumartesi BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler bugün saat kaça kadar açık?

Hafta sonu market çalışma saatleri, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Normalleşme kapsamında, cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırıldı. Gündüz saatlerini dışarıda geçirenler, akşama doğru marketler kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık konusu, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yanıt buldu.
İçişleri Bakanlığının genelgesinde, manavların, bakkalların, kasapların, berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının, berberlerin ve marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi bildirildi. Buna göre, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde 20 Mart Cumartesi bugün market çalışma saatleri şu şekilde oldu;
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.