Biden’ın Putin’e sözleri bir devlet başkanına yakışmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını dün Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.Bildiğiniz gibi AB'nin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla konuyu askıya alması gibi gelişmeler var. Biz bu sürece yönelik başta Doğu Akdeniz olmak üzere, bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek Gümrük Birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız.Bir hafta 10 gün önceki gelişmelerin tezahürüdür. Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Bunun karşılığında da biz Fırtınalarımızla onlara gerekli cevabı verdik, Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz.Gerek insan hakları reform paketi, gerek ekonomi reform paketi gibi çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım. Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda dayanışmamız neler olacaktır bunları da ifade edeceğiz. Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Koronavirüs sürecinde bu kongreleri yapıyoruz. MHP yaptı, biz bir taraftan yapacağız. Bütün kongrelerimizi zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yapacak 2023'e hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak.