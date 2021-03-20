Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu; rektörlükten istifa ettiği iddialarını yalanladı

BULU: "PEKİ BUNDAN ŞEYİN HABERİ VAR MI? MESELA BENİM"

Prof. Dr. Melih Bulu; Ali Tarakçı isimli bir kişinin, "Boğaziçi öğrencileri kazandı. Melih Bulu dayanamadı istifa etti" şeklindeki Twitter'daki paylaşımına gülümseten cevap verdi ve "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim:)" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandı.



Prof. Dr. Melih Bulu, akademik kariyeri ve özel sektördeki çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Prof. Dr. Melih Bulu'nun, iki üniversitenin rektörlüğünü de kapsayan akademik kariyerinin yanı sıra, savunma sanayisinden hizmet sektörüne kadar birçok alanda girişimcilik, yöneticilik ve danışmanlık deneyimi bulunuyor.



Kırıkkale'de 1970'te dünyaya gelen Prof. Dr. Bulu, yükseköğrenimini 1992'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamladı.



Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde finans alanında yüksek lisans, yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi alan Prof. Dr. Bulu, eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da savunma sanayisinde zırhlı personel taşıyıcı üretimi yapan FMC-Nurol ve F-16 uçaklarının, ATAK helikopterin üretimini yapan Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Şirketinde (TUSAŞ) çalıştı.

P&G firmasında fabrika müdür yardımcısı olarak verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görev yapan Prof. Dr. Bulu, ayrıca üretim ve hizmet sektöründe çeşitli firmalara strateji ve yönetim konusunda danışmanlık yaptı.

Prof. Dr. Bulu, 2004 yılında kurucularından olduğu Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumunun (URAK) önce genel koordinatörlüğünü, 2017-2019'da ise yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Bulu, URAK çatısı altında Türkiye'nin sektörel ve şehir bazında rekabetçilik analizlerini yaptı.

2003-2010'da Boğaziçi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde yarı zamanlı olarak "İş Stratejisi ve Oyun Teorisi" dersleri veren Prof. Dr. Bulu, 2009 yılından itibaren tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaya başladı.



İstinye Üniversitesinin ilk 400, Haliç Üniversitesinin ilk 600'e girmesini sağladı



2008 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanını alan Bulu, 2010-2014'te İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanlığını yürüttü.

Akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası iş birliği koordinatörlüğü görevlerinde de bulunan Prof. Dr. Bulu, 2016-2019 yıllarında İstinye Üniversitesinin kurucu rektörü, 2020'de Haliç Üniversitesi Rektörü oldu.

Bulu, İstinye Üniversitesinin kurucu rektörü olarak da buranın gelişiminde rol aldı. Prof. Dr. Bulu, bu dört yıllık dönemde üniversitenin Times Higher Education Global Impact endeksine göre dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girmesini sağladı.

2020 yılı başında Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Melih Bulu, eğitim dilinin İngilizceye dönüştürülmesi, "araştırma üniversitesi" hedefinin öncelenmesi konularına ağırlık vererek, uluslararası endeksli yayın sayısının bir sene içerisinde yüzde 100'e yakın oranda artmasında ve Haliç Üniversitesinin dünyanın ilk 600 üniversitesi arasına girmesinde liderlik yaptı.