CHP’li Özgür Özel’in diktatör sözlerine sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a asılsız ithamlarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'den sert tepki geldi.Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz. Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hâlâ bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete birebir taşıdığınız 'diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı, hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır.Hitler'e ve Franko'ya övgüler düzenlere ve kasetle işbaşına getirilip her girdiği seçimi kaybettiği halde CHP'nin başında duran faşist bozuntusuna baksın! Aynaya bak, diktatörü de bozuntusunu da görürsün!