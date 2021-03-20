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Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan açıklaması: Çözüm, özümüzde mevcut

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çözüm, özümüzde mevcut

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Türkiye'nin 'nden çekilmesi kararına ilişkin "Çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Mesajını '#GüçlüKadınGüçlüTürkiye' etiketi ile paylaşan Oktay, şunları kaydetti:

"Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çözüm, özümüzde mevcut
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