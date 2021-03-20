Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu! Bu hafta kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Mart ayıyla beraber normalleşme adımları uygulamaya geçerken vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ülke çapında tedirginliğe neden oldu. Bu kapsamda yeni kararların alınıp alınmayacağı ile ilgili soru işaretlerinin yanıtının verileceği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Soruları bu noktada hafta sonunun gelmesiyle yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı sonrası yeni bir tedbir kararı verilip verilmeyeceği ise toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli olacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Koronavirüs risk haritasına göre atılmaya devam eden normalleşme adımlarının ardından vakalarda yeniden artış yaşanması üçüncü dalga paniğine neden oldu. Ülkemizde salgına ilişkin kritik kararların alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak edilirken konuyla ilgili olarak ise henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.
KABİNE TOPLANTISI BEKLENİYOR!
Henüz toplantının yapılacağı tarih bilinmiyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
İşte 20 Mart Koronavirüs salgınında son 24 saat;
Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti
Ağır hasta sayısı 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi
Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 934 oldu.Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
BAKAN KOCA, 5 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptı.
TÜRKİYE GENELİNDEKİ BAZI YERLEŞİM YERLERİ KARANTİNAYA ALINDI
Kütahya'nın Emet, Ardahan'ın Göle ve Kars'ın Digor ilçelerinde birer köy karantinaya alındı.
Osmaniye'de bir sokak ve iki apartmanda Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Adıyaman'da da 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.