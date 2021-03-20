Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu! Bu hafta kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Mart ayıyla beraber normalleşme adımları uygulamaya geçerken vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ülke çapında tedirginliğe neden oldu. Bu kapsamda yeni kararların alınıp alınmayacağı ile ilgili soru işaretlerinin yanıtının verileceği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Soruları bu noktada hafta sonunun gelmesiyle yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı sonrası yeni bir tedbir kararı verilip verilmeyeceği ise toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Koronavirüs risk haritasına göre atılmaya devam eden normalleşme adımlarının ardından vakalarda yeniden artış yaşanması üçüncü dalga paniğine neden oldu. Ülkemizde salgına ilişkin kritik kararların alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak edilirken konuyla ilgili olarak ise henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.