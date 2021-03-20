Ekrem İmamoğlu’na ikinci protesto Zeytinburnu’nda

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende bir gazi yakınının protestosuyla karşılaşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından daha protesto edildi. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaş, korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı. Protestoda İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediği kameralara anbean yansıdı.İBB Başkanı İmamoğlu, HDP eşbaşkanı Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Görüşmeyle ilgili HDP'den yapılan yazılı açıklamada İmamoğlu'nun HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini konuştuğunu ve "demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini" ifade ettiği belirtildi. Buldan da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramı'nı kutladı. ANKARA