İçişleri Bakanlığından flaş denetim: Ülke genelinde gerçekleştirildi...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. 81 ilde, 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 1.311 şahıs yakalandı Uygulamada, 6 bin 17 metruk bina, 44 bin 972 umuma açık iş yeri, 183 bin 899 araç kontrol edildi

Kontrollerde 119 aranan araç tespit edildi, 964 araç trafikten men edildi. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında; 79 işletme ve bin 384 şahsa tedbirleri ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2021-2) uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama; 10:00-12:00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol kontrol uygulaması şeklinde,