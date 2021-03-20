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Haberler Gündem Haberleri Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:34 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:36

yeni Başkanı kimdir, kaç yaşında ve nereli? olan Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri!

Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları ile Başkanı oldu. Böylelikle, Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında değişikliğe gidilerek Naci Ağbal yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bu gelişmenin ardından, Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, başarılı iş hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Babasın adı Halit, annesini adı Naime olduğu bilinen Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğumludur.

Şahap Kavcıoğlu ismi, son atama kararları ile beraber gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Naci Ağbal yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi ile beraber Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Öyle ki, Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları gece saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri!
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