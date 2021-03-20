Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri!

Şahap Kavcıoğlu ismi, son atama kararları ile beraber gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Naci Ağbal yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi ile beraber Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Öyle ki, Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları gece saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.