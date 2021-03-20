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Giriş Tarihi: 20.3.2021 17:52

'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

AA
Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ve Varto ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

PKK/KCK'nın talimatıyla kurulan sözde "köy komisyonu"nda faaliyet yürüttükleri, örgütün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde "öz yönetim" açıklamasına katıldıkları, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesinde bulundukları tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, 3 yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

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Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı
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