Örgüte kıskaç

Kocaeli'nde, aralarında HDP'li eski ve yeni il ile ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.Adana'da, kentte örgüt adına korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.Muş'ta da KCK'nın talimatlarıyla kurulan sözde "Köy komisyonu" içerisinde faaliyet yürüten, haklarında adli ve teknik takip kararı uygulanan ve örgütün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, gösteri yürüyüşü ile Varto ilçesinde sözde "Öz yönetim" açıklamasına katıldıkları tespit edilen 15 kişi için gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.Ankara'da 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların PKK'nın kontrolünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrı üzerine eylem yapma hazırlığında olan HDP eşbaşkanları ile İnsan Hakları Derneği eşbaşkanının da bulunduğu şüpheliler olduğu öğrenildi.İstanbul'da HDP'nin Beşiktaş İlçe Eşbaşkanı R.B. ile HDP Kağıthane İlçe Eş Başkanları B.D. ve A.Y'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Kağıthane'de araç kundaklayan 2 kişinin telefon yazışmalarından yola çıkılarak tespit edildiği öğrenildi.Balıkesir'de sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı.SABAH