Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Son dakika: Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz" dedi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZ TAMDIR"

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulünün hukukta açık olduğunu belirtti. Bakan Gül, "TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır.