Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da sürpriz ziyaret: Bizzat yerinde inceledi...

Başkan Erdoğan, Taksim Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

YENİ AKM'DE DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

Çalışmaların büyük bir özen ve özveriyle ilerlediği Atatürk Kültür Merkezi'nde, opera salonunun kırmızı küresi tamamlandı. Üzerinde büyük bir işçilik olan küreye, 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik titizlikle yerleştirildi. Küre, Taksim meydanından bakıldığında görkemli bir şekilde görülebilecek. Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir parçası olarak düşünülen merkez, bir kültür kompleksi olarak kapılarını açacak.