Son dakika haberi: Cenaze töreninde şaşırtan anlar! Cemaat bir anda buz kesti...

Hatta yurdun ismini bile onlar dedemizin ismi olsun diye söylediler ben de onların dediği isimle tescil aldım. Ben bu sırada tekrar sözleşme istedim, 'Ortalama bir kira sözleşmesi yapalım' dedim ancak ben ne kontrat gördüm ne de imzaladım. Kendileri yapıp bir kontrat hazırlamışlar. Burada yapılan tüm harcamaların hiçbir bedel talep edilmeden terk edileceği yazılmış. Bunun üzerine bana tahliye davası açtılar. Ben kontratı o zaman gördüm. O sahte imzalıydı, o zaman fark ettim.

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Bunun üzerine direkt borcumu istedim. Bana "Binayı satıp vereceğiz paranı" dediler. Bana kaplıcalarını ipotek gösterdiler. "Tamam" dedim, mahkeme çok uzun sürdü. Sonuçta mahkeme sahte imzalı kontrata göre karar verdi. Bana hiç para ödenmedi. Onlar davayı kazandı ben 1 lira dahi almadım.

Mahkeme devam ederken bana 200 bin dolar teklif edip, davayı geri çekmemi istediler. Ben yapmadım. Aslında borcu kabul ediyorlar ama kazanınca tek kuruş alamadım. Savunma dahi yapamadım.

Kendileri Bursa'da oturuyorlardı. Şimdi İstanbul'da oturuyorlar. Ben vefat ettiğini öğrendim. Cenazeye gidip, hakkımı helal etmedim. Beni çok büyük bir sıkıntıya soktu. Eşini tanımam ama Zeki Bey'i tanırım. Bunların sözü kanundur ben buna güvendim. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah'ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim.