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Giriş Tarihi: 21.3.2021 02:24 Son Güncelleme: 21.3.2021 02:55

SON DAKİKA HABERİ: ’nın açıklarında 10 dakika arayla 2

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
SON DAKİKA HABERİ: Muğla’nın Marmaris açıklarında 10 dakika arayla 2 deprem

’nın açıklarında Türkiye’ye yaklaşık 150 kilometre mesafede 01.50’de 4.6 ve 02.03’te 4 büyüklüğünde iki meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Türkiye’ye 168 kilometre mesafede 01.50 sıralarında gerçekleşen ilk deprem 4.6 büyüklüğünde ölçüldü. Yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşen depremde Muğla’da herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

10 ARAYLA İKİ DEPREM

İlk depremin ardından yine aynı bölgede 02.03 sıralarında 4 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'ye 141 kilometre uzaklıkta 12. 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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SON DAKİKA HABERİ: Muğla’nın Marmaris açıklarında 10 dakika arayla 2 deprem
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