SON DAKİKA HABERİ: Otomobiliyle makas atan sürücü, motosiklet ile yaya kadınlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

MAKAS ATIYORDU

Görgü tanıkları kazaya neden olan otomobilin makas atarak ilerlediğini söylediler. Otomobilin çok hızlı olduğunu da kaydeden görgü tanıkları, "Çok hızlı geliyordu. Önce motora vurdu. Sonra önümüzde bir kadın yürüyordu, onu da aldı önüne. Çocuk uçtu gitti. Acayip hızlı geliyordu" dedi.

Polis araç sürücüsünün alkollü olup olmadığını hastane raporunun ardından belli olacağını kaydetti. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Motosiklet sürücüsünün üstünden kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemedi.Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.