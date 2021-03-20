SON DAKİKA HABERİ: Otomobiliyle makas atan sürücü, motosiklet ile yaya kadınlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafikte makas atarak son sürat seyir halinde olan otomobil bir kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil motosiklet sürücüsüne çarparak 150 metre sürükledi. Daha sonra kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y. bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce önünde giden olan motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Kaldırımda bekleyen iki kadına çarpan otomobil, daha sonra elektrik direğine de çarparak yerinden kökledi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Korkunç kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün ismini belirlemek için çalışma başlattı.
MAKAS ATIYORDU
Görgü tanıkları kazaya neden olan otomobilin makas atarak ilerlediğini söylediler. Otomobilin çok hızlı olduğunu da kaydeden görgü tanıkları, "Çok hızlı geliyordu. Önce motora vurdu. Sonra önümüzde bir kadın yürüyordu, onu da aldı önüne. Çocuk uçtu gitti. Acayip hızlı geliyordu" dedi.
Polis araç sürücüsünün alkollü olup olmadığını hastane raporunun ardından belli olacağını kaydetti. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Motosiklet sürücüsünün üstünden kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemedi.Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.