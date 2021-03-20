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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi...
Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:55 Son Güncelleme: 20.3.2021 10:02

haberi | Terör örgütüne bir darbe daha! 14 etkisiz hale getirildi...

AA
Son dakika haberi | Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi...

haberi: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika haberine göre; 14 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi." denildi.

MSB Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." dedi.

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Son dakika haberi | Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi...
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