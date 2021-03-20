Son dakika haberi | Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika haberine göre; 14 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi." denildi.

MSB Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." dedi.