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Giriş Tarihi: 20.3.2021 17:42 Son Güncelleme: 20.3.2021 17:43

SON DAKİKA HABERİ: Ülke genelinde denetimleri! Lokantalar, düğün salonları, berberler...

SON DAKİKA HABERİ: Ülke genelinde koronavirüs denetimleri! Lokantalar, düğün salonları, berberler...

Ülke genelinde Kovid -19 tedbirleri kapsamında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere 7 bin 474’ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 96 bin 69 personel katıldı. Denetimlerde  111 bin 36 iş yeri, 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı ve 2 bin 617 düğün/nikah salonu kontrol edildi. Toplam 1.127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılıken,  2 bin 591 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde Kovid -19 tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminde vali ve kaymakamların başkanlığında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 19 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, lunaparak ve tematik parklar denetlendi.

DENETİMLERE 7 BİN 474 YÖNETİCİ KATILDI
7 bin 474 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 23 bin 478 ekipten oluşan 96 bin 69 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimlerde 111 bin 36 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali) ve 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı, 2 bin 617 düğün/ nikah salonu,1.694 lunapark ve tematik park kontrol edildi.

1.127 İŞ YERİ/ İŞLETME VE KİŞİ&NBSP; UYARILDI
Denetimlerde 645 işletme ve iş yeri ile 3 bin 316 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 1.127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken 2 bin 591 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 94 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 56 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yerine kapatma cezası uygulandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Ülke genelinde koronavirüs denetimleri! Lokantalar, düğün salonları, berberler...
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