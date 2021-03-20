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Giriş Tarihi: 20.3.2021 23:53 Son Güncelleme: 21.3.2021 00:01

: Haftalık vaka sayısı açıklandı! Valisi'nden flaş açıklama: Kritik eşiği aştık

AA
Son dakika: Haftalık vaka sayısı açıklandı! İzmir Valisi'nden flaş açıklama: Kritik eşiği aştık

haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen vaka sayısının güncel haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, 'de 111,41 oldu. Güncel vaka sayılarının paylaşılmasının ardından değerlendirmede bulunan İzmir Valisi , vaka sayısının kritik eşiği aştığını belirterek, "İş yerleri ve hemşerilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim." uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her hafta düzenli olarak paylaştığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarında İstanbul, İzmir ve Ankara'daki artış dikkatlerden kaçmadı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger

Güncel vaka sayılarının yer aldığı haritanın paylaşılmasının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"KRİTİK EŞİĞİ AŞTIK"

Vali Köşger, yaptığı açıklamada, "Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşerilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE HAFTALIK VAKA SAYISI ARTTI

Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi.

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Son dakika: Haftalık vaka sayısı açıklandı! İzmir Valisi'nden flaş açıklama: Kritik eşiği aştık
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