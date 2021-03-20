Son dakika: Haftalık vaka sayısı açıklandı! İzmir Valisi'nden flaş açıklama: Kritik eşiği aştık

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her hafta düzenli olarak paylaştığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarında İstanbul, İzmir ve Ankara'daki artış dikkatlerden kaçmadı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger
Güncel vaka sayılarının yer aldığı haritanın paylaşılmasının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
"KRİTİK EŞİĞİ AŞTIK"
Vali Köşger, yaptığı açıklamada, "Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşerilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım." ifadelerini kullandı.