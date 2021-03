Son dakika: Haftalık vaka sayısı açıklandı! İzmir Valisi'nden flaş açıklama: Kritik eşiği aştık

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her hafta düzenli olarak paylaştığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarında İstanbul, İzmir ve Ankara'daki artış dikkatlerden kaçmadı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.