Son dakika | HDP için kritik süreç başladı! Kapatma davasında AYM adımı

KISMEN YA DA TAMAMEN KARAR VERİLEBİLİR: Anayasa'ya göre, partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.