Son dakika haberi: Mutasyonlu koronavirüsle ilgili çarpıcı ifade: Tsunamiye dönüştü

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Milliyet'te yer alan habere göre Dünyayı etkisi altına alan mutasyonun yarattığı bu tsunamiden, Türkiye'nin Avrupa'ya göre daha az etkilendiğini kaydeden Çalışkan, "Bunun birçok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi; bize mutasyonlu virüs, biraz daha gecikmeli geldi. Aynı koronavirüste olduğu gibi. Biz bu esnada riskli grupları aşılamayı, ikinci doz aşılarını yapmayı başardık.