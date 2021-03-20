Son dakika haberi: Mutasyonlu koronavirüsle ilgili çarpıcı ifade: Tsunamiye dönüştü

Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde vaka sayılarının yer aldığı turkuaz tablo, yeniden 20 binlere dayandı. Mutasyonla birlikte, kontrollü sosyal hayattaki kontrolsüz sosyalleşme, vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesine neden oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandığı bir açıklamada bulundu. İşte Çalışkan'ın belki de önümüzdeki süreçte kalıplaşacak "Tsunami" çıkışı ve son dakika uyarıları:
SON DAKİKA BU BİR TSUNAMİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Vaka sayılarının arttığı bu durumu "tsunami" olarak adlandıran Çalışkan, "Koronavirüs genetik bir kırılma yaşadı. O kırılmaya bağlı olarak deprem sonrası tsunami oldu. Bu bir tsunami. Virüs doğası gereği değişiyor.
MUTASYON BİR DEPREMDİ, BU DA TSUNAMİ
Bu değişiklikleri piklerle karşımıza çıkıyor. Artık buna tsunami demekte yarar var. Bu mutasyonun yarattığı depremin tusunamisi. Mutasyona bağlı bir tsunami yaşıyoruz. Mutasyon bir dalga yarattı ve o dalga bütün kıyılara ulaştı" dedi.
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Milliyet'te yer alan habere göre Dünyayı etkisi altına alan mutasyonun yarattığı bu tsunamiden, Türkiye'nin Avrupa'ya göre daha az etkilendiğini kaydeden Çalışkan, "Bunun birçok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi; bize mutasyonlu virüs, biraz daha gecikmeli geldi. Aynı koronavirüste olduğu gibi. Biz bu esnada riskli grupları aşılamayı, ikinci doz aşılarını yapmayı başardık.
O yüzden de bu tsunamiyi ölüm sayıları anlamında daha iyi, kontrollü götürüyoruz. Ama vaka sayıları arttı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Katlandı. Benim öngörüm ikiye katlanması şeklinde. Yani 15 bindeyken tsunami başladı. Öngörüm tsunaminin etkisiyle 30 binlere kadar çıkacak" diye konuştu.
YOĞUN BAKIMDA ARTIŞ
Yoğun bakım yataklarının doluluk oranlarının çok artmaması için Bakanlar Kurulu'nda, illerin yerinde karar dönemi noktasında daha iyi desteklenmesine karar verildiğini, İçişleri Bakanlığı'nın temalı denetimler yaparak, denetimlerini biraz daha yoğunlaştırdığını hatırlatan Çalışkan, şöyle devam etti:
"Yoğun bakımlarda yukarıya doğru yüzde 3'lük bir hafif kıpırdanma var ama İtalya'daki gibi, Almanya'daki gibi bir kapasite aşılması yaşamadık. Yaşamayız diye de öngörüm var. Vaka sayıları 30 bine çıksa bile vaka ağırlıkları biraz azaldı.
İŞTE VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ
1 Mart: 9 bin 891
2 Mart: 11 bin 837
18 Mart: 20 bin 49
3 K'DAN UZAK DURUN
Vatandaşların 3 "K" dan uzak durması gerektiğinin altını bir kez daha çizen Prof. Dr. Deniz Çalışkan, "Kapalı mekan, kalabalık ve kötü havalandırma... Kapalı mekan, kalabalık ve kötü havalandırma = hastalık. Biz bunlardan uzak durabilirsek kontrollü sosyal yaşam mümkün" dedi. Önümüzdeki 15 gün içerisinde risk haritasında, kırmızı renkli illerin sayısında artış öngördüğünü belirten Prof. Dr. Çalışkan, şunları kaydetti:
"Bunun nedeni de kuluçka süresi. Kuluçka süresi ortalama 5-7-14 güne kadar değişebiliyor. Belirtilerin ortaya çıkması için 5 gün bir ortalama süre var. Bu kontrolsüz yaşamın etkileri, mutasyonla birlikte katlanmaya başladı. Bir önceki haftanın artışı sadece mutasyonun artışıydı, ama şimdi mutasyon artı bizim kontrolsüzlüklerimiz, karnemizi ortaya çıkaracak.