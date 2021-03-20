Suriye rejimi askerlerinden yasa dışı silah ticareti

Bölgedeki kaynaklarca; Suriye rejiminin Lübnan ile olan kara sınırlarında güvenliği sağlayamamasının 'sınır ihlalleri' çerçevesinde Lübnan'a hafif kalibreli silahların sokulmasına yol açtığı, bunun da herhangi bir denetim olmaksızın Hizbullah'ın silah temin etmesine imkân verdiği ve kaçakçılık karaborsasının büyümesine yol açtığı ifade edildi.Rejimin gelir kaynaklarını PKK/PYD-YPG terör örgütüne kaptırması sonucunda maaşları ödeyemez hale gelmesinin bu tür yasa dışı olaylara neden olduğu ve önümüzdeki dönemde silah ve mühimmat kaçakçılığının rejim askerleri içinde artarak devam edeceği belirtiliyor.