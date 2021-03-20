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Giriş Tarihi: 20.3.2021 14:49

rejimi askerlerinden yasa dışı silah ticareti

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Suriye rejimi askerlerinden yasa dışı silah ticareti

rejimi askerlerinin yasa dışı silah ticareti yaptığı öğrenildi. Rejime bağlı bir general ve 20 subayın Hmeymim Üssü’nden alınan silah ve mühimmatları Hizbullah’ına bağlı unsurlara sattıkları, yasa dışı silah satışının tespit edilmesiyle askerlerin tutuklandığı bilgisi alındı.

Bölgedeki kaynaklarca; Suriye rejiminin Lübnan ile olan kara sınırlarında güvenliği sağlayamamasının 'sınır ihlalleri' çerçevesinde Lübnan'a hafif kalibreli silahların sokulmasına yol açtığı, bunun da herhangi bir denetim olmaksızın Hizbullah'ın silah temin etmesine imkân verdiği ve kaçakçılık karaborsasının büyümesine yol açtığı ifade edildi.

Rejimin gelir kaynaklarını PKK/PYD-YPG terör örgütüne kaptırması sonucunda maaşları ödeyemez hale gelmesinin bu tür yasa dışı olaylara neden olduğu ve önümüzdeki dönemde silah ve mühimmat kaçakçılığının rejim askerleri içinde artarak devam edeceği belirtiliyor.
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Suriye rejimi askerlerinden yasa dışı silah ticareti
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