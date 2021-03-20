TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Gençlerimiz 21. yüzyıla damga vuracak Türkiye'nin sahipleri

"GENÇLERE DOKUNMAMIZ GEREKİYOR"

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da bugünün TÜGVA ailesi için önemli olduğunu söyledi. Şehitler diyarı Çanakkale'de bulunmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük Zafer'in 106'ncı yıl dönümünün aslının kutlandığı haftadayız ve bu vesileyle ben bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, bizlere de şehadet şerbeti içmeyi nasip eylesin. Burada, gerçekten 81 ilde, 520 ilçede birbirinden değerli çalışmalar yürütüyor vakfımız. Çanakkale ilimizde de inşallah içeride kıraathane playstation salonu, masa tenisi gibi gençlerimize hizmet edecek, gençlik merkezimizi bugün açmış olacağız. Bu vesileyle Çanakkale'deki bütün gençlerimize bu açılışı armağan etmiş oluyoruz. Gerçekten gençlere dokunmamız gerekiyor.