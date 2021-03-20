AKParti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 24 Mart'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak olan AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin ana temasının "Türkiye için güven ve istikrar" olacağını söyledi. "İnandığın yolda yürü" sloganıyla 2019 Aralık ayında başlatılan, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan il kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Ünal, kongreye 11 siyasi partiyi davet ettiklerini söyledi. Ünal şöyle konuştu:Bu kongre aslında diğer il kongrelerine de bir cevap oluşturacak. Çünkü biz kongrede Türkiye için neye inanıyoruz, neyin mücadelesini veriyoruz ve neyin yolculuğundayız bunun cevabı olacak aslında.Büyük kongrede "Türkiye için güven ve istikrar" sloganını kullanacağız, çünkü Türkiye güven ve istikrarla büyüyor. Nasıl ki Türkiye 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybetti. AK Parti ile 19 yıldan beri Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Bu 19 yılın özeti güven ve istikrar. Bu istikrar ve güvenin temel aktörü kim, Recep Tayyip Erdoğan.Türkiye'nin umut ve inanca ihtiyacı var. Türkiye'ye karşı yürütülen bu psikolojik savaşta Türkiye'nin öz güvenine saldıran, her işi itibarsızlaştırmak isteyen muhalefetle karşı karşıyayız. Aslında insanımızın umudunu ve inancını hedef alıyorlar. 24 Mart'ta aslında 2023'ün başlangıcını veriyoruz.