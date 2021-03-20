Uçağa binerken 3 kez düştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken 3 kez düşmesi, Amerikan basınında gündem oluşturdu. 20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, dün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'nde görüntülendi. Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar, ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu. Bu arada Biden, hakkında 'katil' ifadesini kullandığı için gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in görüşme davetinin sorulması üzerine, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim" dedi. Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız" yorumunu yaptı.