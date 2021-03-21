AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’den, Biden'a eleştiri

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir; ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararını "derin hayal kırıklığı" ile karşıladıklarına yönelik sözlerini eleştirdi.

Ayşe Keşir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "ABD, BM Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamayan tek ülke... J. Biden kendi işine baksın..." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır" iddiasında bulundu.