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Giriş Tarihi: 21.3.2021 10:42

Son dakika! Bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Son dakika! Bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist tutuklandı

Son dakika: 'nın ilçesinde illegal yollardan Türkiye gelen 4 terörist yakalandı. Çantalarında mühimmat ele geçirildi ve yürütülen soruşturmada Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki taş ocakları yakınlarından bomba tespit edildi. Bombalı eylem hazırlığındaki yakalan 4 terörist tutuklandı.

Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilen 4 kişi durduruldu.

Söz konusu 4 şüphelinin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edilirken, bu kişilerden birinin ise PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi. Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa-Bozova kara yolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

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Son dakika! Bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist tutuklandı
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