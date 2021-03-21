CHP’de İnce istifalarının arkası kesilmiyor

Sarıyer Reşitpaşa'da, 30 yıllık CHP'li esnaf Mükerrem Tuncel'in öncülüğünde bir araya gelen 60 CHP üyesi vatandaş, partilerinden e-devlet üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Bir basın açıklaması yaparak istifa kararını duyuran parti üyesi Tuncel, kendisinin 30 yıllık CHP üyesi olduğunu söyleyerek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne destek verme kararı aldıklarını açıkladı. Grup adına açıklama yapan Tuncel, "Biz insanlara hep 'CHP iktidara gelirse şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak' diye anlattık. Ama maalesef tek dertlerinin koltuk olduğunu gördük. 30 yıllık CHP üyeliğime son veriyorum. Biz her zaman Atatürk'ün yolundan yürümeye ve çizgimizi korumaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tanıttığınız ismi bugün yok sayamazsınız. Bugün herkese meydan okuyoruz" diye konuştu.