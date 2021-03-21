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Giriş Tarihi: 21.3.2021

CHP’de İnce istifalarının arkası kesilmiyor

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
CHP’de İnce istifalarının arkası kesilmiyor
Sarıyer Reşitpaşa'da, 30 yıllık CHP'li esnaf Mükerrem Tuncel'in öncülüğünde bir araya gelen 60 CHP üyesi vatandaş, partilerinden e-devlet üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Bir basın açıklaması yaparak istifa kararını duyuran parti üyesi Tuncel, kendisinin 30 yıllık CHP üyesi olduğunu söyleyerek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne destek verme kararı aldıklarını açıkladı. Grup adına açıklama yapan Tuncel, "Biz insanlara hep 'CHP iktidara gelirse şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak' diye anlattık. Ama maalesef tek dertlerinin koltuk olduğunu gördük. 30 yıllık CHP üyeliğime son veriyorum. Biz her zaman Atatürk'ün yolundan yürümeye ve çizgimizi korumaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tanıttığınız ismi bugün yok sayamazsınız. Bugün herkese meydan okuyoruz" diye konuştu.
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CHP’de İnce istifalarının arkası kesilmiyor
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