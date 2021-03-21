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Giriş Tarihi: 21.3.2021 22:22 Son Güncelleme: 21.3.2021 22:24

'de 'İnce' kopuşlar devam ediyor! 'de bir grup CHP'li partiden istifa etti

AA
CHP'de 'İnce' kopuşlar devam ediyor! Denizli'de bir grup CHP'li partiden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. 'de üyesi bir grup, parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Grup adına konuşma yapan Numan Bozca, 'nin başlattığı Memleket Hareketi'ne katılacaklarını duyurdu.

Denizli'de CHP üyesi bir grup, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketine katılacaklarını duyurmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup adına Numan Bozca açıklama yaptı.

MUHARREM İNCE'NİN HAREKETİ'NE KATILACAKLAR

Bozca, "Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş, işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz." dedi.

114 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Grup, açıklamanın ardından dağıldı. CHP İl Teşkilatından 1 Ocak'tan bu yana çeşitli nedenlerle ayrılan üye sayısının bugün istifa edenler dahil 114 kişi olduğu öğrenildi.

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CHP'de 'İnce' kopuşlar devam ediyor! Denizli'de bir grup CHP'li partiden istifa etti
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