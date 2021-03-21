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Giriş Tarihi: 21.3.2021

CHP’li yönetici, PKK’lı teröristlere yardım etmiş

CHP’li yönetici, PKK’lı teröristlere yardım etmiş
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 18 Mart Perşembe günü Jandarma ve Polis Özel Harekât ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i yaralı 2 terörist yakalandı. Ayrıca operasyonda yakalanan Mehmet K.'nın 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Mehmet K.'nın, CHP Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu, aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu'nun rozetini takıp Kırıkhan İlçe Temsilciliği yaptığı ileri sürüldü. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte CHP yönetim kurulu tarafından yapılan toplantı sonrası Mehmet K.'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi. Gözaltındaki Mehmet K.'nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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CHP’li yönetici, PKK’lı teröristlere yardım etmiş
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