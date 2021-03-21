Çözüm özümüzde

Türkiye, yıllardır tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe ğirdi. Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.Kabul edildiği günden bu yana tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı memnuniyetle karşılandı. Kadına şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesi için mücadeleyi öngören ve 8 yıldır uygulamada olan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede LGBT'lerle ilgili düzenlemeler yer aldığı için tartışılıyor ve kamuoyunun tepkisini çekiyordu. Sözleşme, terörle iltisaklı provokatörlerin katıldığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasadışı eylemler sırasında da tekrar gündeme getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine AK Parti kurmayları uzun süredir sözleşmeden çekilme, çekincilerini gündeme getirme veya alternatifler üzerinde çalışma yapıyordu. Çalışmalar sonunda sözleşmeden çekilme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çekilme kararını imzalayarak İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Sözleşmenin iptal edilmesine ilişkin bazı değerlendirmeler de şöyle:Türk kadınını layık olduğu seviyelere çıkarmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur.Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya artırmaz.Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bir kararla yürürlüğe koyar.Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz dinamik ve güçlüdür.Cumhurbaşkanımız liderliğinde mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz.A Haber'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "İstanbul Sözleşmesi'nin yerine Ankara sözleşmesi hazırlıyoruz" dedi.KADIN ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) yapılan açıklamada ise, "İstanbul Sözleşmesi geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz. Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.Tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi, kabul edildiği günden bu yana birçok ülkede eleştirilerin hedefi oldu. Önceki gün Türkiye'nin defeshettiği sözleşme, daha önce birçok ülke tarafından da reddedildi. Bazı ülkeler ise sözleşmeyi imzalasa bile yürürlüğe sokmadı. 46 imzacısı olan sözleşmeyi şimdiye kadar 34 ülke onayladı. Yasal düzenlemenin "yıkıcı cinsiyet ideolojilerini" ve "yasa dışı göçü" körükleyeceğini savunan Macaristan ve Slovakya sözleşmeyi reddetti. Polonya, sözleşmeye karşı diplomatik atak başlattı. İngiltere, Macaristan, Bulgaristan. Litvanya, Çekya , Slovakya, Letonya, Moldova, Ukrayna, Ermenistan ve Lihtenştayn dahil 11 ülke ise sözleşmeyi imzalasa bile yürülüğe koymadı. Rusya ve Azerbaycan ise sözleşmeye imza dahi atmadı. DIŞ HABERLER