FETÖ’cü Danıştay üyesi yakalandı

"Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Danıştay üyesi Kasım Davas, Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks bir sitede yakalandı. Operasyonu Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in birlikte düzenlediği öğrenildi. FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık'ın, ifadesinde Davas'ın örgütün sözde "Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı" olduğunu belirterek, "Kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiği" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.