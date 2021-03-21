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Giriş Tarihi: 21.3.2021 12:02

’nün polis okulu ablalarından sorumlusu ’da yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
FETÖ’nün polis okulu ablalarından sorumlusu Adana’da yakalandı

'da üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Fatma D. Polis tarafından yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Fatma D.'nin, kentte olduğunu belirledi. Fatma D.'nin bulunduğu adrese baskın düzenlendi ve gözaltına alındı.

Fatma D.'nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

Bu arada Fatma D.'nin, 'polis okulu ablaları'nın kaldığı evlerden sorumlu olduğu ve 'mahrem hizmetler yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

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FETÖ’nün polis okulu ablalarından sorumlusu Adana’da yakalandı
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