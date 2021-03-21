Gençlik yapılanması baskını

VAN'da, polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) Nevruz kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olayları düzenleyebileceği istihbaratı aldı. Eş zamanlı 8 adrese yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına aldı. Aranan 2 şüphelinin yakalanmasına için çalışmalar sürdürülüyor.