SON DAKİKA: Ankara'da Mayalılar çetesine operasyon yapıldı! Çaldıkları para dudak uçuklattı!

BİRİ İSTANBUL, DİĞERİ İZMİT'DE SOYGUNDA YAKALANDI



Polis ekiplerinin başarılı takibiyle iyice köşeye sıkışan zanlılar İzmir'den kaçarak İstanbul'da bulunan akrabalarının yanında saklanmaya başladı. Ekipler, hırsızlardan O.M. yapılan operasyonla İstanbul Pendik İlçesinde yakalayarak Ankara'ya getirdi. Adliyeye sevk edilen O.M. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer soygunculardan B.K. ise İzmit'te benzer şekilde karşılaştığı soygunda yakalandı. Soyguncuların, Nevşehir, İzmir İstanbul, Kocaeli ve Çorum illerinde gizlenmelerine, kendilerine yiyecek ve ulaşım konusunda yardım eden toplam 23 kişiye de adli işlem yapıldı. Çalınan 2 buçuk milyonun ise henüz bulunamadığı, diğer iki zanlının arandığı öğrenildi.