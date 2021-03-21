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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Ankara'da Mayalılar çetesine operasyon yapıldı! Çaldıkları para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 21.3.2021 10:29 Son Güncelleme: 21.3.2021 10:35

SON DAKİKA: 'da Mayalılar çetesine operasyon yapıldı! Çaldıkları para dudak uçuklattı!

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA: Ankara'da Mayalılar çetesine operasyon yapıldı! Çaldıkları para dudak uçuklattı!

Son dakika haberler...'da, Mayalılar çetesi bankadan para çeken bir kişiyi kurban seçti. Gözlerine kestirdikleri adamın arabasının camını kıran zanlılar, saniyeler içinde paraları çalıp izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iki kişiyi enseledi. Zanlıların kaçmasına yardım eden 21 kişiye ise adli işlem yapıldığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları ve buhar olan paranın miktarı...

Son dakika haberler:Ankara Yenimahalle ilçesindeki bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişi, aracıyla Çankaya İlçesindeki başka bankaya geldi. Arabasını bankanın önüne park eden kişi, bankanın açık olup olmadığını kontrol etmek için arabasından kısa bir süre ayrıldı.

Takipte olan hırsızlıklar, fırsattan yararlanarak saniyeler içinde arabanın sol ön kapı camını kırarak 330 bin dolar ve 11 bin Euro'yu çaldı. Arabasına döndüğünde şok manzara ile karşılaşan mağdur vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SOYGUNUN ALTINDAN O ÇETE ÇIKTI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda geçimlerini hırsızlık yaparak sağladıkları bilinen "Mayalı ve Karakuş" hırsızlık çetesi üyelerinden E.M., O.M., O.K. ve B.K. isimli zanlıların planlı olarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit etti.

Ekipler, zanlıları olayı gerçekleştirdikten sonra çete üyelerinden yardım alarak Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesinde bulunan akrabalarının yanına kaçtıkları belirlendi.

İzmir'de gerçekleştirdikleri başka bir hırsızlık olayından elde ettikleri gelirle galericiden aldıkları lüks otomobili Nevşehir'e giden zanlıların, yolda dikkat çekmemek ve polis takibinden hızlı kaçabilmek için lüks araçları tercih ettikleri belirlendi.

BİRİ İSTANBUL, DİĞERİ İZMİT'DE SOYGUNDA YAKALANDI

Polis ekiplerinin başarılı takibiyle iyice köşeye sıkışan zanlılar İzmir'den kaçarak İstanbul'da bulunan akrabalarının yanında saklanmaya başladı. Ekipler, hırsızlardan O.M. yapılan operasyonla İstanbul Pendik İlçesinde yakalayarak Ankara'ya getirdi. Adliyeye sevk edilen O.M. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer soygunculardan B.K. ise İzmit'te benzer şekilde karşılaştığı soygunda yakalandı. Soyguncuların, Nevşehir, İzmir İstanbul, Kocaeli ve Çorum illerinde gizlenmelerine, kendilerine yiyecek ve ulaşım konusunda yardım eden toplam 23 kişiye de adli işlem yapıldı. Çalınan 2 buçuk milyonun ise henüz bulunamadığı, diğer iki zanlının arandığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Ankara'da Mayalılar çetesine operasyon yapıldı! Çaldıkları para dudak uçuklattı!
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