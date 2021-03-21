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Giriş Tarihi: 21.3.2021 19:51

Kabaktepe’den İmamoğlu’nun yurt dışı reklamlarına tepki:

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kabaktepe’den İmamoğlu’nun yurt dışı reklamlarına tepki:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyadan dışındaki ülkelere de reklam yaptığı ortaya çıktı. , , İngiltere ve Avusturya gibi ülkelere sosyal medya ağları aracılığıyla İmamoğlu’nun reklamının geçildiği öğrenildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından bu reklamların tespit edildiği ekran görüntüsünün yer aldığı bir video paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, “Bu milletin parasını harcayarak yurt dışında reklam yapmak? İşte bunu anlamak mümkün değil” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan Türkiye dışındaki ülkelere de reklam yaptığı ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun reklamların görüntüsünün yer aldığı bir video paylaştı. Bu videoda, İmamoğlu'nun farklı ülkelere reklam verdiğine dair görüntüler yer alırken, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Avusturya gibi ülkelere sosyal medya ağları aracılığıyla reklam geçildiği öğrenildi.

"BU MİLLETİN PARASINI HARCAYARAK YURT DIŞINDA REKLAM YAPMAK? İŞTE BUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından bu reklamların tespit edildiği ekran görüntüsünün yer aldığı bir video paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İmamoğlu'nu şu şekilde eleştirdi: "CHP'li belediyelerin iş yapmadığını biliyoruz, yapılan işe karşı çıkmaları da artık sıradan. Malum böyle bir vizyonları yok. Ama ülkemize katma değer sağlayacak hizmetler yapılmasın diye, bu milletin parasını harcayarak yurt dışında reklam yapmak? İşte bunu anlamak mümkün değil."

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Kabaktepe’den İmamoğlu’nun yurt dışı reklamlarına tepki:
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